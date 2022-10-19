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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:59

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sınıf arkadaşları, günümüzün en meşhurları! Yok böyle sınıf

Son dönemin en çok tartışılan dizilerinden Yalı Çapkını'nda Gülgün rolünü oynayan Gözde Kansu, performansı ile büyük beğeni topluyor. Gözde Kansu'nun hayatı merak edilirken, üniversitede beraber okuduğu arkadaşları ise görenleri şaşırtıyor. Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü, günümüzün en meşhur isimleri ile 4 yıl boyunca eğitim almış.

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