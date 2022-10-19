Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun sınıf arkadaşları, günümüzün en meşhurları! Yok böyle sınıf

Son dönemin en çok tartışılan dizilerinden Yalı Çapkını'nda Gülgün rolünü oynayan Gözde Kansu, performansı ile büyük beğeni topluyor.
Gözde Kansu'nun hayatı merak edilirken, üniversitede beraber okuduğu arkadaşları ise görenleri şaşırtıyor.
Kansu'nun da içerisinde yer aldığı fotoğraf karesinde yer alan isimler arasında; Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Büşra Pekin ve Engin Altan Düzyatan bulunuyor.
Bu karede olmayıp okul arkadaşı olanlar arasında; Aylin Kontente Kul, Onur Buldu, Timur Acar, Sarp Apak ve Uğur Bilgin bulunuyor.