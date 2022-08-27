Yalan Dünyanın Çağatay'ı Hakan Meriçliler çok aşık! Sevgilisiyle el ele görüntülendi

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Bir dönemin en çok sevilen yapımlarından olan Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Çağatay karakteri ile sevilen Hakan Meriçliler, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de İspanyol sevgilisi ile el ele yürürken görüntülendi.

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Hakan Meriçliler, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Mezarlık"ta rol alan Meriçliler, "Çok iyi tepkiler aldı. Umarım yeni sezonu da çekeriz. Tatildeydik biz de... Şimdi yeni projeler için geri döndüm." dedi.