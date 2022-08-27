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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:35

Yalan Dünyanın Çağatay'ı Hakan Meriçliler çok aşık! Sevgilisiyle el ele görüntülendi

Yalan Dünya dizisiyle büyük beğeni toplayan Hakan Meriçliler ile İspanyol sevgilisi Kuruçeşme'de el ele görüntülendi. İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, 'Her şey gayet güzel gidiyor.' şeklinde konuştu.

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