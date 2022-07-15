Ünlü sanatçılardan 15 Temmuz paylaşımları

1 / 7

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar.

2 / 7

ALİŞAN

3 / 7

ÜMİT ERDİM

4 / 7

HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın."

5 / 7

ACUN ILICALI

"Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."



6 / 7

EBRU GÜNDEŞ