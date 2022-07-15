Ünlü sanatçılardan 15 Temmuz paylaşımları

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar.
HAKAN URAL
"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın."
ACUN ILICALI
"Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanı uğruna canlarını feda eden, nice destanlar yazan Türk milleti 15 Temmuz 2016 gecesi vatanımıza göz diken hainlere, Türk halkı vatan topraklarının bölünenemeyeceğini ve bu topraklardan hainlere geçit vermeyeceğini gösterdi. Canları uğruna vatanımızı koruyan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz saygı ve minnetle..."