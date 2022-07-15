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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:14

Ünlü sanatçılardan 15 Temmuz paylaşımları

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyorlar.

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