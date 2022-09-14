Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Ünlü isimler sosyal medyada da ekranda da hep makyajlı halleri ile yer alıyorlar. En popüler dizilerin başrolleri olan ünlü isimler, makyajsız halleri ile oldukça merak ediliyorlar. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir ve daha pek çok ismin makyajsız hallerini, galerimizde derledik.
Serenay Sarıkaya pembe teni ve sarı saçları ile yaşı daha küçük gösterenlerden.
Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali
Hande Erçel makyajsız olarak yaşından daha küçük gösteriyor.
Hande Erçel'in makyajsız hali
Hazar Ergüçlü sosyal medyada makyajsız halini sıklıkla paylaşan isimler arasında
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali
Ayça Ayşin Turan da sosyal medyada makyajsız halini paylaşanlardan.
Ayça Ayşin Turan makyajsız hali.
Demet Özdemir birçok kez makyajsız görüntülendi.
Demet Özdemir'in makyajsız hali.
Aslı Enver makyajsız halinde çilleri ile büyük beğeni topluyor.
Aslı Enver'in makyajsız hali
Alina Boz'un makyajsız hali.