Ünlü isimlerden acı paylaşım: 'Milletimizin başı sağ olsun'

Hülya Koçyiğit:





"Eskişehir'deki yangında, alevlerin ortasında görev başındayken hayatını kaybeden 10 orman işçimizi rahmetle anıyorum. Bu kaçıncı yangın, kaçıncı acı, kaçıncı yürek yangını? Her seferinde "Bir daha olmasın" diyoruz... Ama yine yanıyor ormanlar, yine gidiyor canlar. Toprak, ağaç, insan... Hepsi küle dönüyor! Alevlerin ortasında kalan 10 emekçi orman işçisi, görevlerini yaparken hayatlarını kaybetti. Onlar sadece ağaçları değil, hepimizin geleceğini koruyordu.

Arkalarında tarifsiz bir acı ama aynı zamanda büyük bir iz bıraktılar. Dualarımız şehitlerimiz için... Dualar rüzgârla savruluyor, alevlerin arasına... İçimizde bir yangın, unutulmaz bir iz kaldı. Bütün milletimizin ve şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun."