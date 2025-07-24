Ünlü isimlerden acı paylaşım: 'Milletimizin başı sağ olsun'

İbrahim Tatlıses:
"Eskişehir'de çıkan büyük orman yangınında, doğamızı, ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için canla başla mücadele eden 10 kahramanımızı kaybettik. Görev başında şehit düşen orman emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum."
Hülya Koçyiğit:
"Eskişehir'deki yangında, alevlerin ortasında görev başındayken hayatını kaybeden 10 orman işçimizi rahmetle anıyorum. Bu kaçıncı yangın, kaçıncı acı, kaçıncı yürek yangını? Her seferinde "Bir daha olmasın" diyoruz... Ama yine yanıyor ormanlar, yine gidiyor canlar. Toprak, ağaç, insan... Hepsi küle dönüyor! Alevlerin ortasında kalan 10 emekçi orman işçisi, görevlerini yaparken hayatlarını kaybetti. Onlar sadece ağaçları değil, hepimizin geleceğini koruyordu.
Arkalarında tarifsiz bir acı ama aynı zamanda büyük bir iz bıraktılar. Dualarımız şehitlerimiz için... Dualar rüzgârla savruluyor, alevlerin arasına... İçimizde bir yangın, unutulmaz bir iz kaldı. Bütün milletimizin ve şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun."
Alişan:
"Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatlarını kaybeden 5 OGM personeli ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüreğimiz yandı."
Esra Erol:
"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok üzgünüm. Görevleri başında şehit olan kahramanlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun..."
Nuri Alço:
"Eskişehir'de ciğerimiz yandı.. Bugün sadece ormanlarımızı değil, orman işçilerimizi emekçilerimizi kaybettik. Alevlerin içinde can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."