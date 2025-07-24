Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $40,4784
  • 47,6767
  • 4377.1

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2025 Perşembe 13:29 |

Ünlü isimlerden acı paylaşım: 'Milletimizin başı sağ olsun'

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 görevli şehit oldu. Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirildi. Ekranın ve sahnelerin tanınmış isimleri, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladılar.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.