Uğur Arda Aydın'ın 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nde onandı

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İstanbul Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği yönündeki iddia nedeniyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 2021 yılında cinsel saldırı suçundan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile çarptırılmıştı.



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İstinaf Mahkemesi'ne karar hakkında itirazda bulunan Arda Aydın'ın davası yeniden görülmüştü.

O davada karar çıktı. Uğur Arda Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından da onandı ve kesinleşmiş oldu.

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Habertürk'te yer alan habere göre; kararın ardından avukat İdil Cansu Mahmutoğlu ile İrem Ünal Nizamoğlu'ndan yazılı bir açıklama geldi.

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Açıklamada, Uğur Arda Aydın göstermese de kendilerinin sanığın lekelenmeme hakkını göz önünde tuttukları ifadeleri yer aldı:

"Müvekkillerimiz Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'un şikayetleri üzerine açılan ve İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 07.06.2022'de sanık Uğur Arda Aydın'ın yeniden 2 yıl 6 ay hapis cezası almasıyla sonuçlanmış, bu karar da İstinaf Mahkemesi tarafından 20.09.2022'de onanarak, kesinleşmiştir."