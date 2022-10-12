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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:42

Uğur Arda Aydın'ın 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nde onandı

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği yönündeki iddia nedeniyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 2021 yılında cinsel saldırı suçundan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi'ne karar hakkında itirazda bulunan Arda Aydın'ın davasında karar çıktı. Uğur Arda Aydın'ın 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nde onandı.

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