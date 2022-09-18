Türk sinemasının efsane oyuncusu Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı... Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş

Türk sinemasında güzelliği ve başarısıyla bir döneme damga vuran efsane oyunculardan Necla Nazır, yıllar sonra ortaya çıktı.
1976-2007 yılları arasında Ferdi Tayfur ile evli kalan ve bu evliliğinden Tuğçe Tayfur adında bir kızı olan Necla Nazır, yıllar sonra kızının nişanında ortaya çıktı.
Necla Nazır sinemaya 1972 yılında katıldığı Ses Dergisi Sinema Artisti yarışmasıyla katılmıştı. Nazır yarışmada sinema güzeli unvanını elde etmişti.
Ben Doğarken Ölmüşüm filmi ile oyunculuğa adım atan Nazır; Umut Dünyası, Bir Ana Bir Kız, Ateş Böceği, Çapkın Hırsız, Delisin, Yatık Emine, Çarıklı Milyoner gibi pek çok filmde başrol oynadı.