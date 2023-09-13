Taylor Swift 8 dalda 2 ödül alabildi! İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları

Taylor Swift, Nicki Minaj ve Shakira gibi isimlerin ödül kazandıkları MTV Video Müzik Ödülleri'nin tüm kazananları belli oldu. Shakira, Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nü kazanan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.
Nicki Minaj - En İyi Hip-Hop
Puff Daddy - Küresel İkon Ödülü
Shakira - Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü
Rema & Selena Gomez – Calm Down - En İyi Afrobeats Ödülü
Anitta - Funk Rave / En İyi Latin
Stray Kids - S-Class - En İyi K-Pop
Ice Spice - En İyi Yeni Sanatçı
KAROL G, Shakira – TQG - En İyi İşbirliği
Taylor Swift - En İyi Pop Müzik Klibi / Yılın Şarkısı