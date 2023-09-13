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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:25

Taylor Swift 8 dalda 2 ödül alabildi! İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları

Taylor Swift'in tam 8 dalda aday gösterildiği ve 2 ödül aldığı 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Shakira, Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nü kazanan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.

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