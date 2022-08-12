Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?

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Hollywood'un en parlak geleceğe sahip oyuncular arasında gösterilen Millie Bobby Brown, göz önünde büyüyor. 18 yaşındaki genç oyuncu Millie Bobby Brown, nefret edilen biri olma duygusuyla nasıl mücadele ettiğini açıkladı. Allure Dergisi'ne özel açıklamalar yapan genç oyuncu, yalnızlıkla mücadele ettiğini, çocukluk döneminde kendini hiçbir yere ait hissetmediğini söyledi.

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Stranger Thing dizisiyle yıldızı parlayan Brown, "Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla 'Benim neyimden nefret ediyorlar?' diyorsunuz. O başkaları da bundan nefret ediyor.

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O zaman içinize kapanmaya başlıyorsunuz, çünkü 'Ben kimim ki? Onlar için kim olmam lazım?' diyorsunuz. Sonra daha fazla büyüdüm, ailem ve arkadaşlarım gerçekten yardımcı oldu.