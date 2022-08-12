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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:11

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?

Dijital platformda yayınlanan 'Stranger Things' dizisinde başrol olarak yer alan ABD'li güzel oyuncu Millie Bobby Brown, nefret edilen biri olma duygusuyla nasıl baş ettiği hakkında konuştu. 18 yaşındaki Millie Bobby Brown, 'Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla 'Benim neyimden nefret ediyorlar?' diyorsunuz' dedi.

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