Şevval Şahin'in botla imtihanı! Zor anları kameralara yansıdı

<p>Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.</p><br><p>Habertürk'te yer alan habere göre; Ünlü model Şevval Şahin, kaldığı bir tekneden ayrılıp sevgilisi Burak Ateş'in teknesine geçmek için kendisini almaya gelen bir bota bindi.</p><br><p> Fakat Şevval Şahin için bu durum pek kolay olmadı.<br></p><br><p>Mavi renkli bikinisini pareoyla kombinleyen Şevval Şahin, bota bineceği sırada bir hayli zor anlar yaşadı. </p><br><p>24 yaşındaki Şevval Şahin, bota bineceği sırada denge problemi yaşadı. Şahin, ancak başka birinin yardımıyla bulunduğu tekneden ayrılabildi.</p><br>