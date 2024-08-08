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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2024 Perşembe 10:07

Şevval Şahin'in botla imtihanı! Zor anları kameralara yansıdı

Ünlü model Şevval Şahin Bodrum açıklarında görüntülendi. Sevgilisi Burak Ateş'in teknesinden ayrılırken bota bindiği esnada zor anlar yaşayan Şevval Şahin'in o anları görüntülendi.

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