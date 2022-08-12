Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Yeni Gelin dizisindeki rolü ile ünlenen ve şarkıcılık yapan Feride Hilal Akın, estetik yaptırdı ve hem saç rengini hem de imajını değiştirdi.
Bambaşka birisi olan Feride Hilal Akın'ı yeni imajıyla tanımak artık neredeyse imkansız.
İşte Feride Hilal Akın'ın yeni hali!
Saçlarını kızıl renge boyatan Feride Hilal Akın, yüzünde de belirgin şekilde fark edilen estetik işlemler uyguladı.
Ünlü isim tanınmaya ilk kez, ev ortamında çektiği şarkı videoları ile başlamıştı.
Feride Hilal Akın şimdilerde sadece şarkıcılık kariyerini sürdürüyor.