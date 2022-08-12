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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:13

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Yeni Gelin dizisindeki rolü ile ünlenen ve şarkıcılık yapan Feride Hilal Akın, estetik yaptırdı ve hem saç rengini hem de imajını değiştirdi. Bambaşka birisi olan Feride Hilal Akın'ı yeni imajıyla tanımak artık neredeyse imkansız.

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