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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:44

Sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı

Dün İstanbul Bakırköy'deki evinde hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı.

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