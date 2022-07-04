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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:10

Şampiyon olamayan İsmail Balaban'a sevgilisi İlayda Şeker'den tam destek!

Survivor yarışması ile adını duyuran İsmail Balaban, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final mücadelesinde Cengizhan Şimşek'e mağlup oldu. Şampiyonluk hayaline veda eden İsmail Balaban'a en büyük destek İlayda Şeker'den geldi. İlayda Şeker, Instagram'dan Balaban'a romantik bir mesaj yazdı.

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