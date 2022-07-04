Şampiyon olamayan İsmail Balaban'a sevgilisi İlayda Şeker'den tam destek!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan İsmail Balaban, 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek'e yarı finalde mağlup olarak şampiyonluk hayallerine veda etmek durumunda kaldı.
"SEN İYİ BİR EŞSİN İYİ Kİ SENSİN"
İsmail Balaban'a en büyük destek bir dönem Survivor yarışmasında rakip olduğu sevgilisi İlayda Şeker'den geldi. İsmail Balaban'ın fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan İlayda Şekeri şu ifadelere yer verdi:
"Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmail'im. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin."