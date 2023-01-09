Onların da yüzü güldü... İşte EYT'li olabilecek ünlüler! Listede bakın kimler var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde müjdeyi verdi ve birçok vatandaş emekli olmaya hak kazandı. EYT düzenlemesi ünlü isimlere de yaradı. İşte EYT'li olabilecek ünlüler...