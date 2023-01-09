Onların da yüzü güldü... İşte EYT'li olabilecek ünlüler! Listede bakın kimler var
Gerçekleştirilen EYT düzenlemesi ile birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçek oldu. Düzenlemenin hangi ünlü isimlerin EYT'den faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. İşte EYT'li olabilecek ünlüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde müjdeyi verdi ve birçok vatandaş emekli olmaya hak kazandı. EYT düzenlemesi ünlü isimlere de yaradı. İşte EYT'li olabilecek ünlüler...