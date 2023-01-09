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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:51

Onların da yüzü güldü... İşte EYT'li olabilecek ünlüler! Listede bakın kimler var

Gerçekleştirilen EYT düzenlemesi ile birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçek oldu. Düzenlemenin hangi ünlü isimlerin EYT'den faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. İşte EYT'li olabilecek ünlüler...

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