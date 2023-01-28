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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:50

Ne Kurtlar Vadisi ne Aşk-ı Memnu ne de Avrupa Yakası... İşte gelmiş geçmiş en iyi 10 Türk dizisi

IMDb internet üzerinden yaptıkları verileri düzenleyerek Türkiye'deki 'En'leri listelemeye devam ediyor. IMDb en iyi Türk dizilerinin yer aldığı bir listeyi yayınladı. İşte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 dizisi...

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