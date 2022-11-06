Ne Çağatay Ulusoy ne Burak Özçivit... Sosyal medya en çok bu isimleri konuşuyor! Listede öyle bir kişi var ki...

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Sosyal medyanın en çok konuştuğu erkek oyuncular listesi açıklandı. Adba'nın yaptığı açıklamaya göre; 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında en popüler erkek oyuncular sırasıyla şu şekilde listelendi. Listede yeni nesil oyuncuların ön plana çıkması dikkat çekti.

