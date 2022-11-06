Ne Çağatay Ulusoy ne Burak Özçivit... Sosyal medya en çok bu isimleri konuşuyor! Listede öyle bir kişi var ki...

Sosyal medyanın en çok konuştuğu erkek oyuncular listesi açıklandı. Adba'nın yaptığı açıklamaya göre; 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında en popüler erkek oyuncular sırasıyla şu şekilde listelendi. Listede yeni nesil oyuncuların ön plana çıkması dikkat çekti.
10) Barış Arduç / Alparslan Büyük Selçuklu
9) Mert Ramazan Demir / Yalı Çapkını
8) Recep Usta / Kardeşlerim
7) Ahmet Haktan Zavla / Tozluyaka
6) Caner Topçu / Duy Beni
5) Bilal Yiğit Koçak / Kardeşlerim
4) Alp Navruz / Yürek Çıkmazı
3) Halil İbrahim Ceyhan / Emanet
2) Onur Seyit Yaran / Kardeşlerim