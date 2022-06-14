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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 13:04

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş ayrıldı mı? Bomba iddia

Eski aşkı Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir ilişki yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç cephesinden kötü haber geldi. Yaklaşık bir senedir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'ın ayrıldığı öne sürüldü. İkiliden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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