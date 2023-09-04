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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 17:58

Meraklı Köfteci'nin ve Aslan Bacanak'ın yıldızıydı... Gölgen Bengü'nün son hali görenleri şaşırtıyor!

Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak filmleri ile sinemada yer alan ancak daha sonra ortadan kaybolan Gölgen Bengü, kendisine bambaşka bir hayat yolu çizmişti. Gölgen Bengü'nün son hali ortaya çıktı!

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