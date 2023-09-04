Meraklı Köfteci'nin ve Aslan Bacanak'ın yıldızıydı... Gölgen Bengü'nün son hali görenleri şaşırtıyor!

1 / 10

Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak filmleri ile sinemada yer alan ancak daha sonra ortadan kaybolan bir isim Gölgen Bengü. Kendisine bambaşka bir hayat yolu çizen Gölgen Bengü'nün son hali her zaman merak konusu olmuştur.

2 / 10

1 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bengü, 1976 Ses Dergisi Sinema Artisti Yarışması'na katılmıştı.

3 / 10

Yarışmada Oya Aydoğan'ın ardından ikinciliği elde eden Bengü, ilk filmini de aynı yıl çekmişti.

4 / 10

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Meraklı Köfteci ile sinemaya adım atan Gölgen Bengü, seneyi de tek film ile kapattı.

5 / 10

Aynı yarışmanın birincisi Oya Aydoğan ise hem sinemada hem de televizyonda projelerde rol almaya başladı.

6 / 10

Bengü sadece bir yıl sonra son filmi de olan Aslan Bacanak'ta Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile başrolü paylaşıp sinemaya veda etti.

7 / 10

Bengü'nün kız kardeşi Bilgen Bengü ise, Türkiye'nin ilk kız müzik grubu Cici Kızlar'ın bir üyesiydi.

8 / 10

Ve o da, 1970 Ses erkekler birincisi Tarık Akan ile 1972 Ses kadınlar birincisi Necla Nazır'ın başrolü oldukları Delisin filminde rol almıştı.

9 / 10

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan oyuncu, North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de de doktorasını tamamladı. Bengü şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde makine ve endüstri mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.