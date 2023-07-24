Medcezir'in ünlü oyuncusu Aydan Şener'in kızı çıktı! Güzelliği annesinden...

1 / 5

Medcezir 2013-2015 yılları arasında ekranda yer almıştı. Amerika dizisi The O.C.'nin yerli uyarlaması olan Medcezir'de oynayan bir isim, ünlü oyunculardan Aydan Şener'in kızı çıktı.

2 / 5

Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan Aydan Şener, futbolcu Ayhan Akbin ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Ecem Akbin dünyaya gelmişti.

3 / 5

Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Aydan Şener, Çalıkuşu dizisindeki Feride rolü ile özdeşleşmişti.

4 / 5

Ecem Akbin ise Medcezir dizisinde Tuğçe karakterini oynamıştı.