Medcezir'in ünlü oyuncusu Aydan Şener'in kızı çıktı! Güzelliği annesinden...

Medcezir 2013-2015 yılları arasında ekranda yer almıştı. Amerika dizisi The O.C.'nin yerli uyarlaması olan Medcezir'de oynayan bir isim, ünlü oyunculardan Aydan Şener'in kızı çıktı.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan Aydan Şener, futbolcu Ayhan Akbin ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Ecem Akbin dünyaya gelmişti.
Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Aydan Şener, Çalıkuşu dizisindeki Feride rolü ile özdeşleşmişti.
1989 doğumlu Akbin, birkaç projede daha rol alsa da Medcezir dizisindeki Tuğçe rolü ile hatırlanıyor.