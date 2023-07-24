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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:50

Medcezir'in ünlü oyuncusu Aydan Şener'in kızı çıktı! Güzelliği annesinden...

Aydan Şener, futbolcu Ayhan Akbin ile evlenmiş ve bu evlilikten bir kızı dünyaya gelmişti. Aydan Şener'in kızının Medcezir dizisinde rol aldığını çok az kişi biliyor.

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