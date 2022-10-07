Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda hamilelik pozları

Yakın zaman önce anne olacağının müjdesini veren Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun siyah elbisesi ile verdiği iddiaları pozları dikkat çekti.
Leyla Lydia Tuğutlu evliliği için, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti.
Ceyhun Ergin ile evli olan güzel oyuncu, şimdilerde oğlunu kucağına alacağı günleri heyecanla bekliyor.