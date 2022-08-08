Kim der iki çocuk annesi diye... Meryem Uzerli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

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Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan ve Hürrem Sultan karakteri canlandıran güzel oyuncu Meryem Uzerli, hem Türkiye'de hem de yurt dışında kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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İkinci çocuğunu geçtiğimiz yıl kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve reklam filmlerinde rol almayı tercih eden güzel oyuncu Meryem Uzerli, 7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından mayolu pozunu yayınladı.

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Uzerli'nin pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Uzerli'nin gönderisine binlerce beğeni ve yorum yaptı.