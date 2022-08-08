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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:55

Kim der iki çocuk annesi diye... Meryem Uzerli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultanı karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İki çocuk annesi olan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından mayolu bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncu Uzerli'nin paylaşımı büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun takipçileri mayolu pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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