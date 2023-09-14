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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 11:09

İpek Açar ile Alper Kömürcü bebeğine vereceği ismi açıkladı

2019 yılında nikah masasına oturan İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Mutlu evlilikleri ile adından söz ettiren İpek Açar ve Alper Kömürcü oğullarına verecekleri ismi açıkladı.

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