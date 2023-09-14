İpek Açar ile Alper Kömürcü bebeğine vereceği ismi açıkladı

İpek Açar ile Alper Kömürcü 2019 yılında dünyaevine girdi. Çocukları olmadığı için 3 yıl önce evlat edinmek için başvurusunda bulunan İpek Açar ile Alper Kömürcü geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini duyurdu.
Erkek bebek bekleyen ünlü çift, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekeceklerini açıklamıştı. Evlilik yıldönümünü kutlayan ikili bebeklerine verecekleri ismi de açıkladı.
Kömürcü, "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatımı daha özel ve anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.