İpek Açar ile Alper Kömürcü bebeğine vereceği ismi açıkladı

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İpek Açar ile Alper Kömürcü 2019 yılında dünyaevine girdi. Çocukları olmadığı için 3 yıl önce evlat edinmek için başvurusunda bulunan İpek Açar ile Alper Kömürcü geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini duyurdu.

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Erkek bebek bekleyen ünlü çift, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekeceklerini açıklamıştı. Evlilik yıldönümünü kutlayan ikili bebeklerine verecekleri ismi de açıkladı.

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Kömürcü, "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatımı daha özel ve anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.