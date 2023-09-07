Icari'nin eşi Wanda Nara'nın eski hali ağızları açık bıraktı! Görenler inanamadı

Evliliklerini gözler önünde yaşayan Mauro Icardi ve Wanda Nara sosyal medyadan sık sık paylaşım yaparak mutluluklarını takipçileri ile paylaşıyor.
Son olarak Türkçe öğrenmeye başladığı haberleriyle adından söz ettiren Wanda Nara, değişimiyle ağızları açık bıraktı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve pozları ile adından sıkça söz ettiren Wanda Nara'nın gençliği olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
Instagram'da 14 milyon takipçisi olan 5 çocuk annesi Wanda Nara özellikle damak tedavisi sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu.