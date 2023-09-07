  • $26,8384
  • 28,7386
  • 1653.68
  • 8241.78

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 14:29

Icari'nin eşi Wanda Nara'nın eski hali ağızları açık bıraktı! Görenler inanamadı

Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Wanda Nara'nın eski halini gören sosyal medya kullanıcılarının ağzı açık kaldı. Nara, yorum yağmuruna tutuldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.