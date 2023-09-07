Icari'nin eşi Wanda Nara'nın eski hali ağızları açık bıraktı! Görenler inanamadı

Evliliklerini gözler önünde yaşayan Mauro Icardi ve Wanda Nara sosyal medyadan sık sık paylaşım yaparak mutluluklarını takipçileri ile paylaşıyor.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve pozları ile adından sıkça söz ettiren Wanda Nara'nın gençliği olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.