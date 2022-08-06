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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 13:19

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi... Sungun Babacan hayatını kaybetti

Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise ve Mel Gibson gibi birbirinden ünlü isimlere sesiyle hayat veren Sungun Babacan'dan acı haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 63 yaşındaki seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti.

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