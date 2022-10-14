Hayat Bilgisi dizisi bu okulda çekilmişti! Rıdvan Kanat Lisesi'nde şaşırtan Perran Kutman gerçeği

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Perran Kutman bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde AFet Öğretmen karakterini oynamış ve bu fenomen karakter ile özdeşleşmişti. Rıdvan Kanat Lisesi'nde çekilen Hayat Bilgisi ile şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Rıdvan Kanat Lisesi ile Perran Kutman'ın arasında bir bağ olduğu öğrenildi.

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ASLINDA ÖYLE BİR LİSE YOK

Söz konusu ad ile bir lise bulunmuyor. Rıdvan Kanat adı dizi için bu okula verilmiş bir isimdi.

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BABASININ ADI

Rıdvan Kanat, Perran Kutman'ın babasının ismiydi ve Perran Kutman'ın gerçek adı da Perran Kanat'tı.

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ESKİ EŞİNİN SOYADI

Tanınmasını sağlayan Yeşilçam filmlerinde rol aldığı zamanlarda; ilk eşi merhum Hüseyin Kutman ile evli olan sanatçı, bu adla tanınınca ayrıldıktan sonra da bu soyadı ile meslek yaşamını sürdürmeye devam etti.