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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 10:19

Hayat Bilgisi dizisi bu okulda çekilmişti! Rıdvan Kanat Lisesi'nde şaşırtan Perran Kutman gerçeği

Perran Kutman bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde AFet Öğretmen karakterini oynamış ve bu fenomen karakter ile özdeşleşmişti. Rıdvan Kanat Lisesi'nde çekilen Hayat Bilgisi ile şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Rıdvan Kanat Lisesi ile Perran Kutman'ın arasında bir bağ olduğu öğrenildi.

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