Güler Işık'tan sevindiren haber! Kanser hastalığını yandı

Güler Işık bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Daha önce de bu hastalığa yakalanıp yenen Güler Işık, bir kez daha hastalığını yendi.
Rutin kontrolleri sırasında kansere yakalandığını öğrenmiş ve dualar istemişti.
Ünlü sanatçı hastalığını yendi ve eski sağlığına geri kavuştu.
Güler Işık, "Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim." dedi.