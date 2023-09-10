  • $26,84
  • 28,7661
  • 1655.92
  • 8325.3

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 13:57

Güler Işık'tan sevindiren haber! Kanser hastalığını yandı

Güler Işık, rutin kontrolleri sırasında kansere yakalandığını öğrenmiş ve dualar istemişti. Ünlü sanatçı Güler Işık, hastalığını yendi ve eski sağlığına geri kavuştu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.