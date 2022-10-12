  • $18,5882
  • 18,0414
  • 998.655
  • 3533.56

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:50

Görüşmeler yapıyordu... Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı o diziden gelen teklifi kabul etti

Son dönemin en popüler isimlerinden olan ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, yeni projesi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan Selahattin Paşalı, Star TV'de ekrana getirilecek olan 'Ömer' adlı dizi için anlaşmaya vardı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.