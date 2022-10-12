Görüşmeler yapıyordu... Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı o diziden gelen teklifi kabul etti

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Aşk 101, Pera Palasta Gece Yarısı, Babil ve Kurak Günler gibi projelerde rol almış olan ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın yeni sezonda rol alacağı proje merak ediliyordu. Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, cephesinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Paşalı'nın yeni projesi belli oldu.