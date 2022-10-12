Görüşmeler yapıyordu... Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı o diziden gelen teklifi kabul etti

Aşk 101, Pera Palasta Gece Yarısı, Babil ve Kurak Günler gibi projelerde rol almış olan ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın yeni sezonda rol alacağı proje merak ediliyordu. Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, cephesinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Paşalı'nın yeni projesi belli oldu.
SELAHATTİN PAŞALI "ÖMER" DİZİSİYLE ANLAŞMA SAĞLADI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selahattin Paşalı, Star TV'de yayınlanacak olan "Ömer" adlı dizi ile anlaşma sağladı. Netflix'te yayınlanan Shtisel dizisinden uyarlanan projeyi ülkemizin son dönemde peş peşe birçok başarılı dizisine imza atan Cem Karcı yönetecek.
"Ömer" dizisinin kısa süre içinde sete çıkması planlanıyordu. Ancak çekim tarihinin bir süre ertelendiği konuşuluyor.