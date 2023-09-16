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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 11:40

Ezeli rakipler karşı karşıya! Reytinglerde kazanan Yalı Çapkını mı Kızılcık Şerbeti mi oldu? İşte zirvenin sahibi

Yeni sezonu merakla beklenen Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizileri 15 Eylül Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın düğünü konuşulurken Kızılcık Şerbeti'nde de Fatih ile Doğa arasındaki velayet savaşı gündem oldu. Gecenin sonunda reytinglerde kazanan taraf belli oldu. İşte 15 Eylül Cuma reyting sonuçları...

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