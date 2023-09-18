Eda - Metin Özülkü çiftinin ikizleri artık birer delikanlı!

Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün tam 19 yıl önce ikiz oğulları dünyaya gelmişti. 1988 yılından bu yana evli olan Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün, ikizleri artık delikanlı oldular.

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Eda Özülkü katıldığı bir programda, "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espride bulunmuştu.