  • $27,0186
  • 28,8536
  • 1673.83
  • 7865.34

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 13:25

Eda - Metin Özülkü çiftinin ikizleri artık birer delikanlı!

Eda- Metin Özülkü çiftinin ikiz oğulları Baran ve Volkan şimdilerde 19 yaşındalar. Ara ara sosyal medyadan ikizleri ile paylaşımlarda bulunan Eda Özülkü'nün oğulları, babaları Metin Özülkü'ye olan benzerlikleri ile dikkat çekiyorlar.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.