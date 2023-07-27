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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:35

Doktorlar'ın Kader'i Aysun Kayacı tatilde görüntülendi! Yıllar onu olduğu gibi bırakmış

Aysun Kayacı Kapancı, 2012 yılında evlendiği bankacı Efe Kapancı ile İngiltere'ye yerleşmişti. Doktorlar'ın Kader'i olarak da tanınan Aysun Kayacı Kapancı, yıllar sonra tatilde görüntülendi.

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