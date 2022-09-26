Demet Şener'den çok konuşulacak Miss Turkey yorumu: 'Güzellikle olmuyor'

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"Bazı şeyler eleştiriliyor. Ama eleştirirken ana konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurt dışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80 - 90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Herkes eleştirmeyi çok seviyor. "