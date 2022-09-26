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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:13

Demet Şener'den çok konuşulacak Miss Turkey yorumu: 'Güzellikle olmuyor'

Demet Şener bu seneki Miss Turkey'de jüri olmuş ve yarışmanın sonuçları eleştiri almıştı. Üç numaranın torpil ile derece aldığı iddiaları dışında, 15 numaraya haksızlık yapıldığı yorumları da baş göstermişti. Demet Şener, Miss Turkey adına dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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