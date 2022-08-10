Defne Samyeli'den hayranlarına müjde: Bu yıl 3 single çıkarmış olacağım

Spikerlik kariyerini bırakarak yoluna şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı alan Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Öğle saatlerinde rutin yürüyüşüne çıktığını ifade eden Defne Samyeli, yeni single müjdesi de verdi.

Samyeli, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Defne Samyeli, "Bu ay sonu yeni single parçamı müzikseverlerle buluşturacağım. İlk single hareketli bir şarkı olacak. Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış olacağım." şeklinde konuştu.

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Sosyal medya paylaşımları ile ilgili konuşan Samyeli, "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum." açıklamasında bulunmuştu.