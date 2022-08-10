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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:07

Defne Samyeli'den hayranlarına müjde: Bu yıl 3 single çıkarmış olacağım

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Defne Samyeli, hayranlarına güzel haberi verdi. Samyeli, 'Bu ay sonu yeni single parçamı müzikseverlerle buluşturacağım. İlk single hareketli bir şarkı olacak. Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış olacağım' şeklinde konuştu.

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