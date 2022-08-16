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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:34

Defne Samyeli Deren Talu ve Derin Talu hakkında konuştu: Göz önünde bulunmanın faturaları!

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren kızları Deren Talu ve Derin Talu'nun ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açılarıyla değerlendirmeleri hakkında konuştu. Kıyafetleri ile sık sık gündem gelen Deren Talu ve Derin Talu hakkında konuşan Defne Samyeli, 'Göz önünde bulunmanın faturaları' dedi.

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