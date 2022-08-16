Defne Samyeli Deren Talu ve Derin Talu hakkında konuştu: Göz önünde bulunmanın faturaları!

1 / 4

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açılarıyla değerlendirmişti.

2 / 4

Deren Talu, "Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum." demişti.

3 / 4

Derin Talu ise, "Beni en rahatsız eden kısım göz önünde büyümekle birlikte gelen size yönelik beklenti... Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm." ifadelerini kullanmıştı.