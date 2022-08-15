Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın Seksenler setindeki son günlerini anlattı

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Ceyhun Fersoy, Haberler sitesinin YouTube'de yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu burada Seksenler dizisindeki rol arkadaşları Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay hakkında konuştu.

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Her iki isme olan sevgisinden bahseden Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın Seksenler setindeki son günlerini paylaştı:

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"Rasim Öztekin'i son gördüğüm gün unutamayacağım. Rasim abiyi son gördüğümde setteydi ve bana sandviç verdi. Verirken 'evde iki tane yapmışım bana fazla geldi' demişti. Rasim Abi kovidden dolayı 1 hafta sete gelip bölümlerini çekip gidiyordu çünkü onu dinlendirmemiz gerekiyordu."

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"2008-2009 yıllarında kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gördü. O gün de sete son gelişiymiş. 8 Mart'ta kötü haber geldi. Keşke o telefonu hiç açmasaydım. Arkadaşımızın evindeydik ve ben telefonu açmamam lazım diye düşündüm. Özlem Türkad arayarak 'hastaneye gelin' dedi. Sonra koşarak hastaneye gittik, çok kötüydü."

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"Kemal Kuruçay da öyle oldu. O gün setteydik ve hiçbir şey yememiştik. Niye bir şey yemiyorsun dediğimde de 'halsizim' demişti. Meğer 2 gündür yemek yemiyormuş. Vedalaştık tiyatro oyununa giderken yolda telefon çaldı. Hakan Bulut ağlayarak aradı ben de hayır ya dedim."