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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:27

Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın Seksenler setindeki son günlerini anlattı

Ceyhun Fersoy, katıldığı bir YouTube programında Seksenler dizisindeki rol arkadaşları Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay hakkında konuştu. Her iki isme olan sevgisinden bahseden Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın Seksenler setindeki son günlerini paylaştı.

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