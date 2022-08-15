Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın Seksenler setindeki son günlerini anlattı

Ceyhun Fersoy, Haberler sitesinin YouTube'de yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu burada Seksenler dizisindeki rol arkadaşları Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay hakkında konuştu.
Her iki isme olan sevgisinden bahseden Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın Seksenler setindeki son günlerini paylaştı:
"Rasim Öztekin'i son gördüğüm gün unutamayacağım. Rasim abiyi son gördüğümde setteydi ve bana sandviç verdi. Verirken 'evde iki tane yapmışım bana fazla geldi' demişti. Rasim Abi kovidden dolayı 1 hafta sete gelip bölümlerini çekip gidiyordu çünkü onu dinlendirmemiz gerekiyordu."
"2008-2009 yıllarında kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gördü. O gün de sete son gelişiymiş. 8 Mart'ta kötü haber geldi. Keşke o telefonu hiç açmasaydım. Arkadaşımızın evindeydik ve ben telefonu açmamam lazım diye düşündüm. Özlem Türkad arayarak 'hastaneye gelin' dedi. Sonra koşarak hastaneye gittik, çok kötüydü."
"Kemal Kuruçay da öyle oldu. O gün setteydik ve hiçbir şey yememiştik. Niye bir şey yemiyorsun dediğimde de 'halsizim' demişti. Meğer 2 gündür yemek yemiyormuş. Vedalaştık tiyatro oyununa giderken yolda telefon çaldı. Hakan Bulut ağlayarak aradı ben de hayır ya dedim."