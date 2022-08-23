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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:30

Can Bonomo'dan müjde! Hayranlarını heyecanlandırdı

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şarkıcı Can Bonomo, gazeteciler ile sohbet etti. Öykü Karayel ile olan mutlu evliliğiyle dikkat çeken Can Bonomo, yeni albüm müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı, 'Hazırlıklara başladık. Bir aksilik olmaması durumunda yeni yılda güzel bir albüm çıkartmış olacağız' dedi.

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