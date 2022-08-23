Can Bonomo'dan müjde! Hayranlarını heyecanlandırdı

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Şarkıları dillere pelesenk olan Can Bonomo, önceki gün bir alışveriş merkerzinde objektiflere yansıdı. AVM'de tek başına alışveriş turuna çıklan ünlü şarkıcı Can Bonomo, daha sonra muhabirler ile sohbet etti. Bonomo, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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Yoğun bir konser maratonu sürecinde olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, fırsat buldukça ailesiyle tatil yaptığını söyledi.