Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan: Soru sormayın, yorgunum

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Hayri karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Camdaki Kız'ın yeni sezonuna hazırlanan Cihangir Ceyhan, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

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GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ TAKARAK KAMUFLE OLDU





Basın mensuplarının görüntü aldığını fark eden Ceyhan, güneş gözlüklerini takarak kamufle oldu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

