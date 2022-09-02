  • $18,2283
  • 18,2247
  • 999.947
  • 3192.38

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 12:01

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan: Soru sormayın, yorgunum

Camdaki Kız dizisinde rol alan Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, 'Yorgunum, dinlenmeye gidiyorum.' demekle yetindi. Ceyhan, hızla aracına binip uzaklaştı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.