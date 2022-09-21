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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:57

Burcu Kara dedesinin köy evine yerleşti

Yönetmen Fırat Parlak ile evli olan ve yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan Burcu Kara, dedesinin köyde bulunan kerpiç evini yeniden yaptırıp oraya yerleşti. Ünlü oyuncu, köy evinden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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