Burcu Kara dedesinin köy evine yerleşti

Yönetmen Fırat Parlak ile evli olan ve yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan Burcu Kara, dedesinin köyde bulunan kerpiç evini yeniden yaptırıp oraya yerleşti.
Ünlü oyuncu, köy evinden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
"Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım."