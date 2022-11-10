Ayşegül Aldinç'ten yeni nesil oyunculara sert sözler: 'Başrol oyuncusu değil de yan karakter sanki'

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Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, son dönem dizileri ve oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu. Adeta verip verişten Ayşegül Aldinç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle hissetmemin nedenlerinden biri de fon müzikleri. Hafif bir gerilim sahnesinin müziği Karayip Korsanları tadında olamaz."



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"Ben Hur örneklemesine girecektim, tevellüt zorlar diye kıyamadım size! Diyalogları anlamamızı zorlaştıran müziğin şiddetine girmiyorum bile."

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"Yeni bir proje başlıyor misal başrol oyuncusu, başrol oyuncusu gibi değil; olsa olsa yan rolde olabilir. Bir başka dizinin başrolündeki, ağzında takunya var gibi konuşuyor. 'Çocuklar' diyeceksin tatlıcığım 'toduklar' değil! 'Sozuklar' diyen de var. O daha feci!"

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"Oyuncu olarak bir öncekinin dumanı soğumadan (önceki projeden çıkamamış bir performansla) diziden diziye yelken açıyorsan kendi repeteni izlettirmiş oluyorsun."