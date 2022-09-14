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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:40

Ayça Ayşin Turan da Serenay Sarıkaya da bu listede... İşte makyajsız halleriyle görüntülenen birbirinden ünlü isimler

Ünlü isimler sosyal medyada da ekranda da hep makyajlı halleri ile yer alıyorlar. En popüler dizilerin başrolleri olan ünlü isimler, makyajsız halleri ile oldukça merak ediliyorlar. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir ve daha pek çok ismin makyajsız hallerini, galerimizde derledik.

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