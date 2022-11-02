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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 17:18

Aslı Enver'in pozları sosyal medyayı yıktı! Siyah-beyaz şapkasıyla göz alıcı!

Aslı Enver, uzun zamandır var olan sessizliğini son röportajıyla bozdu. Instyle Dergisi'ne kapak olup röportaj veren Aslı Enver, dergi pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve kendisine hayran bıraktı.

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