Aslı Enver'in pozları sosyal medyayı yıktı! Siyah-beyaz şapkasıyla göz alıcı!
Aslı Enver, uzun zamandır var olan sessizliğini son röportajıyla bozdu. Instyle Dergisi'ne kapak olup röportaj veren Aslı Enver, dergi pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve kendisine hayran bıraktı.
Aslı Enver, uzun zamandır var olan sessizliğini son röportajıyla bozdu. Instyle Dergisi'ne kapak olup röportaj veren Aslı Enver, dergi pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve kendisine hayran bıraktı.
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Aslı Enver'in siyah beyaz renk şapkasını görenler, beğeni yorumu yapmadan duramadılar.