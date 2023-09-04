  • $26,7809
  • 28,943
  • 1670.8
  • 8201.27

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 12:14

Aslı Bekiroğlu sevgilisini ilk kez paylaştı! Meğer o da çok ünlüymüş

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden özel hayatı ile gündeme geldi. Bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisi ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, sevgilisini ilk kez paylaşmış oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.