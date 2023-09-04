Aslı Bekiroğlu sevgilisini ilk kez paylaştı! Meğer o da çok ünlüymüş

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete ve Sahte Balayı gibi ses getiren projelerde boy göstermiş olan Aslı Bekiroğlu, kalbinin kapılarını aşka yeniden açtı. Bir süredir herhangi projede rol almayan Aslı Bekiroğlu meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na gönlünü kaptırdı.
Bir arkadaşının düğününe katılan Bekiroğlu, tercih ettiği kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bekiroğlu, düğünde çekildiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncu Bekiroğlu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile ilk kez paylaşım yapmış oldu.