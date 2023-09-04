Aslı Bekiroğlu sevgilisini ilk kez paylaştı! Meğer o da çok ünlüymüş

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Beni Böyle Sev, Jet Sosyete ve Sahte Balayı gibi ses getiren projelerde boy göstermiş olan Aslı Bekiroğlu, kalbinin kapılarını aşka yeniden açtı. Bir süredir herhangi projede rol almayan Aslı Bekiroğlu meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na gönlünü kaptırdı.