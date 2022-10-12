Arda Aydın'ın 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nde onandı

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği yönündeki iddia nedeniyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 2021 yılında cinsel saldırı suçundan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile çarptırılmıştı.
İstinaf Mahkemesi'ne karar hakkında itirazda bulunan Arda Aydın'ın davası yeniden görülmüştü.
O davada karar çıktı. Uğur Arda Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından da onandı ve kesinleşmiş oldu.
Habertürk'te yer alan habere göre; kararın ardından avukat İdil Cansu Mahmutoğlu ile İrem Ünal Nizamoğlu'ndan yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, Uğur Arda Aydın göstermese de kendilerinin sanığın lekelenmeme hakkını göz önünde tuttukları ifadeleri yer aldı:
"Müvekkillerimiz Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'un şikayetleri üzerine açılan ve İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 07.06.2022'de sanık Uğur Arda Aydın'ın yeniden 2 yıl 6 ay hapis cezası almasıyla sonuçlanmış, bu karar da İstinaf Mahkemesi tarafından 20.09.2022'de onanarak, kesinleşmiştir."
"Dava sürecinin en başından itibaren her ne kadar sanığın, müvekkillerimize ve bize karşı tutumu bu yönde olmasa da; gerek davaya gölge düşmemesi gerekse de sanığın lekelenmeme hakkını göz önünde bulundurarak, ilkelerimize uygun şekilde sessizliğimizi koruduk."