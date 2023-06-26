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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:59

Annesi yabancı uyruklu olan 9 ünlü Türk oyuncu

Magazin ve şov dünyasında anne ve babası farklı milletlerden olan birçok isim bulunuyor. Bu isimler arasından annesi yabancı uyruklu olan isimleri galerimizde derledik.

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