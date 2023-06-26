Annesi yabancı uyruklu olan 9 ünlü Türk oyuncu

Magazin ve şov dünyasında anne ve babası farklı milletlerden olan birçok isim bulunuyor. Bu isimler arasından annesi yabancı uyruklu olan isimleri galerimizde derledik.
Alina Boz'un annesi Olga Boz, Rus vatandaşıdır.
Aylin Kontente Kul'un annesi Katia Kontente de yabancı uyrukludur.
Atiye'nin annesi Monique Yılmaz, Hollandalıdır.
Selma Ergeç'in annesi Elizabeth Hanım bir Alman'dır.
Meryem Uzerli'nin annesi bir Alman'dır.
Leyla Lydia Tuğutlu'nun annesi bir Alman'dır.
Jess Molho'nun annesi bir İtalyan'dır.
Neslihan Atagül Doğulu'nun annesi Beyaz Rus.
Asıl adı Myroslava Kosteva Akay olan Miray Akay'ın annesi bir Ukraynalı.