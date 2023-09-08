  • $26,8516
  • 28,7693
  • 1661.26
  • 8364.42

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 10:30

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie Pitt açtı ağzını yumdu gözünü: Dünyanın en güzel kızı olmak istemiyorum

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in evliliğinden dünyaya gelen kızı Shiloh Jolie-Pitt güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Shiloh Jolie-Pitt güzelliği ile ilgili sık sık hakkında haber yapılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.