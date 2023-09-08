Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie Pitt açtı ağzını yumdu gözünü: Dünyanın en güzel kızı olmak istemiyorum

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17 yaşına giren Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie-Pitt annesinin güzelliğinin ve babasının yakışıklılığının tüm izlerini taşıyor. Güzelliği ile gündeme gelmekten sıkılan Shiloh Jolie-Pitt, kısacık kestirip pembeye boyattığı saçlarıyla dikkat çekmişti.

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Shiloh, medyanın kendisi hakkında yaptığı haberler sonrasında patladı. "Dünyanın en güzel kızı falan olmak istemiyorum" diyen genç isim şunları söyledi:

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"Güzellikle ilişkilendirilmek istemiyorum. Yüzümün bir ölçü olmasını istemiyor ve kabul etmiyorum. Güzel olduğumu düşünmüyorum. Tanınan iki kişinin çocuğu olmam medyatikliği ve ünü seveceğim anlamına gelmiyor. Sadece çıkıp arkadaşlarımla video oyunları oynamak istiyorum. Ekipten arkadaşlarımla (dans kursundan arkadaşları) tanıştığım gün, bana erkek olup olmayacağımı sormuşlardı. Ne diyeceğimi bilemediğimi hatırlıyorum.