Amber Heard'den mahkemeye 43 sayfalık önerge

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Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava tamamlansa da ikisi arasındaki süreç devam ediyor. Amber Heard, mahkemenin verdiği kararın bozulması için talepte bulundu. Amber Heard'ın temize çıkması için mahkemeye tam 43 sayfalık bir önerge sunuldu.

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New York Post'ta yer alan habere göre; söz konusu önergede Johnny Depp'in sunmuş olduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Amber Heard'ü suçlu göstermek amacıyla yeterli olmadığı belirtildi.

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Amber Heard'ün avukatları ayrıca jüri üyelerinin de yasal yollardan seçilmediğini iddia ettiler.