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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:41

Amber Heard'den mahkemeye 43 sayfalık önerge

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava tamamlansa da ikisi arasındaki süreç devam ediyor. Amber Heard, mahkemenin verdiği kararın bozulması için talepte bulundu. Amber Heard'ın temize çıkması için mahkemeye tam 43 sayfalık bir önerge sunuldu.

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