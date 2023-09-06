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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 15:40

Alişan'ın eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı! Eski fotoğraflarını gören tanıyamadı

Alişan ile mutlu bir evliliği olan Buse Varol güzelliğiyle de adından söz ettiren isimler arasında yerini alıyor. 2012 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış olan Buse Varol'un o yıllara ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü isim, estetiksiz hali ile hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

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