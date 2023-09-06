Alişan'ın eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı! Eski fotoğraflarını gören tanıyamadı

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Rol aldıkları dizinin setinde tanışan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu.

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2019 yılında Burak adını verdikleri oğullarını kucağına alan Alişan ve Buse Varol 2021'e kızları Eliz'i dünyaya getirdi.

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Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Alişan'ın çocukları ile yeteri kadar ilgilenmediğini ifade eden Varol'un boşanma kararı aldığı ve alyansını çıkarması ile gündeme gelmişti. Merve Tektaş ile arası bozulan ve seçim gününe kadar küs olan ikili sonrasında aralarındaki buzları eritti.

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Tektaş ailesindeki karabulutlar dağılırken Varol, bugün eşinin TRT1'de ekrana getirilen programının konuğu oldu. Sosyal medyada gündem olan ikiliden Buse Varol yıllar öncesinde katıldığı Miss Turkey'deki halleri yeniden gündeme geldi.

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Estetik hali ile herkesi şaşkına uğratan Varol'un yarışma dışındaki fotoğrafları da kısa sürede gündem oldu.

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Sosyal medya kullanıcıları uzun süredir ekranlardan uzak Varol hakkında "Sen de mi be Buse" ve "Estetikli olduğuna inanamıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları...

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BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı.



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Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı.



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"Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

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Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

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Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat verdi.