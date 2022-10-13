Icardi'den Wanda Nara resti: Bu sirk oyunu bitecek

1 / 6

Galatasaray'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ayrılık rüzgarları esiyor. Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın dikkat çeken son açıklamalarının ardından yıldız futbolcu tüm sessizliğini bozdu.

2 / 6

Icardi, "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" diye konuştu.

3 / 6

Icardi devam eden açıklamasında şunları söyledi:

4 / 6

"Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar."

5 / 6

"Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek."