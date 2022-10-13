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Eklenme tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 17:21

Icardi'den Wanda Nara resti: Bu sirk oyunu bitecek

Galatasaray'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ayrılık rüzgarları esiyor. Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın dikkat çeken son açıklamalarının ardından yıldız futbolcu tüm sessizliğini bozdu.

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