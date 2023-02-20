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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:43

Zarar gören tarihi ve kültürel varlıklar korumaya alındı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da zarar gören tarihi ve kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

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