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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 17:14

Yüzlerce yıllık geçmişine rağmen ihtişamını koruyor! İsfahan'daki Ali Kapu Sarayı

İran'ın İsfahan şehrindeki Ali Kapu Sarayı, yapılışının üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen Nakş-i Cihan Meydanı'ndaki ihtişamından hiçbir şey kaybetmeden misafirlerini ağırlamaya ve tarihini anlatmaya devam ediyor.

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