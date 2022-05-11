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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:27

Yüzen tarih İstanbul'da! Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi

Romanya donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi.

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